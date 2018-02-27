Bursaspor, Teknik Direktörlük İçin Tudor'u Listeye Aldı
Bursaspor'da Paul Le Guen'in koltuğu sallanırken yönetim, Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor'u aday listesine aldı.
Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen'in koltuğu sallanıyor. Son olarak Galatasaray karşısından 5-0'lık yenilgiyle ayrılan Fransız hoca yerine gelecek teknik direktör adayları belli oldu.
Teknik direktör Paul Le Guen ile ilgili henüz kesin kararını vermeyen Bursaspor yönetimi, yeni hoca konusunda yol haritasını oluşturdu. Eğer Fransız teknik direktör ile yollar ayrılırsa takımın Bursaspor yardımcı antrenörü Mustafa Er'e teslim edilmesi en yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor.
BURSASPOR'UN TUDOR PLANI
Aralık ayında Galatasaray tarafından görevine son verilen ve henüz boşta olan Igor Tudor da listede yer aldı.
Bu sezon Alanyaspor'da tutunamayan Safet Susic ve Hikmet Karaman'ın yanı sıra Konyaspor'dan ayrılan Mustafa Reşit Akçay listeye dahil edildi.
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anında satar bursayıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Y.vuralı alın bu tudor tam malCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Doğru bir karar tudor bursa seviyesinde takımda iş yapar gs de birşeylerde kattı kendisine ligide biliyor isabet olur bence. ayrıca büyük takımların korkulu rüyası olur bursa tudorla.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Kovulmaları DEĞİL Yeni olanlarabakınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Paul Le Guen denen adam şu an ülkemizde görev yapan en iyi hocalardan biri, belki de en iyisi. futboldan anlamayan kafasız yöneticilerin yerine birilerinin gelmesi lazım artık. .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır