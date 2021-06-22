Bursaspor Kulübü, mali tabloların doğruluğunun inceleneceğini duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor Kulübü, mali tabloların doğruluğunun inceleneceğini duyurdu

Bursaspor Kulübü, mali tabloların doğruluğunun inceleneceğini duyurdu
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, belirlenecek bağımsız denetim kuruluşu tarafından Bursaspor Kulübü Derneği ve iştiraklerine ilişkin olarak yapılacak denetim çalışmasında öncelikle genel kurul tarihi itibarıyla devir bilançosu ve diğer mali tabloların doğruluğunun...

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, belirlenecek bağımsız denetim kuruluşu tarafından Bursaspor Kulübü Derneği ve iştiraklerine ilişkin olarak yapılacak denetim çalışmasında öncelikle genel kurul tarihi itibarıyla devir bilançosu ve diğer mali tabloların doğruluğunun inceleneceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Medeni Kanunu'muzun 72. maddesine göre derneğin zorunlu organlarından biri olan Denetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Dolayısıyla öncelikle derneğimizin denetim kurulu sorumluluğunda olmak üzere ve kulübümüzce oluşturulan kurul ile Genel Kurulda önerge ile seçilmiş olan kurullar kendilerine sunulacak bağımsız denetim raporu sonrasında ortak çalışma yapacaklardır.

Spor kulüplerinde denetim, hesap uzmanı ve spor hukuku konusunda uzman lisanslı firmaların ehil kişilerince yapılmalıdır. Maddi gerçekliğe ancak bu şekilde ulaşılabilir. Son 10 yıla ilişkin bir inceleme yapılacağı göz önüne alındığında oldukça zaman ve emek harcanacak bir durum söz konusudur.Belirlenecek bağımsız denetim kuruluşu tarafından Bursaspor Kulübü Derneği ve iştiraklerine ilişkin olarak yapılacak denetim çalışmasında öncelikle genel kurul tarihi itibarıyla devir bilançosu ve diğer mali tabloların doğruluğu incelenecektir. Buna ek olarak seçilecek bağımsız denetim kuruluşu geriye dönük olarak her türlü incelemelerini gerçekleştirerek tarafımıza hukuk ve finans yönünden raporlama yapacaktır. Bu süreç tamamlandığında rapor yasal mevzuat dahilinde kamuoyu ile paylaşılacak ve oluşturulan kurullarda, bu konuda değerlendirme yaparak takibini yapacaktır. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılacak kapsamlı denetim işlemi sonucunda ortaya çıkacak olan denetim sonuçları ve raporu ile ilgili olarak, oluşturulan kurullar ve Bursa Kamuoyundan talebimiz süreci sabırla takip etmeleridir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Tolga Yüce Hande Erçel Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor Kulübü, mali tabloların doğruluğunun inceleneceğini duyurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 15:33:41. #1.16#

title