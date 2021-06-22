Bursaspor Kulübü, mali tabloların doğruluğunun inceleneceğini duyurdu

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, belirlenecek bağımsız denetim kuruluşu tarafından Bursaspor Kulübü Derneği ve iştiraklerine ilişkin olarak yapılacak denetim çalışmasında öncelikle genel kurul tarihi itibarıyla devir bilançosu ve diğer mali tabloların doğruluğunun...

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, belirlenecek bağımsız denetim kuruluşu tarafından Bursaspor Kulübü Derneği ve iştiraklerine ilişkin olarak yapılacak denetim çalışmasında öncelikle genel kurul tarihi itibarıyla devir bilançosu ve diğer mali tabloların doğruluğunun inceleneceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Medeni Kanunu'muzun 72. maddesine göre derneğin zorunlu organlarından biri olan Denetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Dolayısıyla öncelikle derneğimizin denetim kurulu sorumluluğunda olmak üzere ve kulübümüzce oluşturulan kurul ile Genel Kurulda önerge ile seçilmiş olan kurullar kendilerine sunulacak bağımsız denetim raporu sonrasında ortak çalışma yapacaklardır.

Spor kulüplerinde denetim, hesap uzmanı ve spor hukuku konusunda uzman lisanslı firmaların ehil kişilerince yapılmalıdır. Maddi gerçekliğe ancak bu şekilde ulaşılabilir. Son 10 yıla ilişkin bir inceleme yapılacağı göz önüne alındığında oldukça zaman ve emek harcanacak bir durum söz konusudur.Belirlenecek bağımsız denetim kuruluşu tarafından Bursaspor Kulübü Derneği ve iştiraklerine ilişkin olarak yapılacak denetim çalışmasında öncelikle genel kurul tarihi itibarıyla devir bilançosu ve diğer mali tabloların doğruluğu incelenecektir. Buna ek olarak seçilecek bağımsız denetim kuruluşu geriye dönük olarak her türlü incelemelerini gerçekleştirerek tarafımıza hukuk ve finans yönünden raporlama yapacaktır. Bu süreç tamamlandığında rapor yasal mevzuat dahilinde kamuoyu ile paylaşılacak ve oluşturulan kurullarda, bu konuda değerlendirme yaparak takibini yapacaktır. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılacak kapsamlı denetim işlemi sonucunda ortaya çıkacak olan denetim sonuçları ve raporu ile ilgili olarak, oluşturulan kurullar ve Bursa Kamuoyundan talebimiz süreci sabırla takip etmeleridir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural