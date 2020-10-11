Bursaspor Eski Başkanı Mestan, kendisini maç satma ile suçladığı Özer Hurmacı'yı mahkemeye veriyor
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Bursaspor Eski Başkanı Mestan, kendisini maç satma ile suçladığı Özer Hurmacı'yı mahkemeye veriyor

11.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:13
Bursaspor Eski Başkanı Mestan, kendisini maç satma ile suçladığı Özer Hurmacı'yı mahkemeye veriyor

Bursaspor'da forma giyen Özer Hurmacı'nın yeşil beyazlıların eski başkanı Mesut Mestan'a yönelik, "Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adana Demirspor maçında nasıl sattın?" sözleri sonrası Mestan, Hurmacı hakkında hukuki yollara başvuracağını dile getirdi.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı'dan eski başkan Mesut Mestan'a şok bir suçlama geldi.

Kaptan Özer, geçtiğimiz sezon oynanan Adana Demirspor maçı ilgili flaş bir paylaşım yaptı, "Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adana Demirspor maçında nasıl sattın? Organizasyon falan merak ediyor insanlar" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Eski Başkanı Mestan, kendisini maç satma ile suçladığı Özer Hurmacı'yı mahkemeye veriyor

PAYLAŞIMINI HEMEN SİLDİ

Tecrübeli oyuncu, bu paylaşımı kısa süre içerisinde silerken, Mesut Mestan'dan Özer'e cevap geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Mestan, hukuki süreci başlattığını açıkladı, Özer'in bu iddiaları ispatlaması gerektiğini vurguladı.

Bursaspor'un eski başkanı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bursaspor Eski Başkanı Mestan, kendisini maç satma ile suçladığı Özer Hurmacı'yı mahkemeye veriyor
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