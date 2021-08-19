Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
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Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü

Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Pazartesi akşam saat 20.30'da deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Pazartesi akşam saat 20.30'da deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmandaBüyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aközgözetiminde gerçekleşen idman 1 saatsürdü. Isınmahareketleriyle başlayan antrenman salonda kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Bursaspor,akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü
Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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