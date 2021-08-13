Bursaspor'dan üç transfer birden
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Bursaspor'dan üç transfer birden

Bursaspor'dan üç transfer birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da transfer hareketliliği hız kazandı.

Bursaspor'da transfer hareketliliği hız kazandı. Yeşil-beyazlılar, Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamaların kısa sürede gelmesi bekleniyor.

Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atan Bursaspor, üç isimle daha anlaşma sağladı. Üst üste yeni transferleri Bursa'ya getirmeye başlayan yeşil-beyazlı yönetim, Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaştı. Söz konusu futbolcular için resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Bursaspor yabancılarını bekliyor

Geçen sezon Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Wahda'da forma giyen Matavs, 20 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi. Romanya'nın Universitatea Craiova takımında top koşturan 29 yaşındaki Reagy Ofosu ise hızıyla dikkat çekiyor. Bursaspor'un uzun zamandır transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Namiq Alasgarov da Azerbaycan Milli Takımı'ndaki performansıyla göz dolduruyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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