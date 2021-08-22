Emre Belözoğlu, Bursaspor'un teklifini reddetti
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük koltuğu için Emre Belözoğlu'na teklif götürdü. Belözoğlu teşekkür ederek bu teklifi geri çevirdi. Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, "Kendisiyle görüştük ama olmadı" dedi.
Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor, ani bir şekilde teknik direktör Mustafa Er ile yolları ayırdı. Bu sarsıcı kararın ardından Emre Belözoğlu'na gidildi.
"GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI"
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 2. Başkanı Emin Adanur, yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" dedi.
10 MAÇTA 7 GALİBİYET
Futbol kariyerini 2019/20 sezonu sonunda bırakan Emre Belözoğlu, ardından Fenerbahçe sportif direktörlüğü ve son olarak teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki geçici teknik direktörlük görevinde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.3 puan ortalaması yakalamıştı.