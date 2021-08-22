Emre Belözoğlu, Bursaspor'un teklifini reddetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük koltuğu için Emre Belözoğlu'na teklif götürdü. Belözoğlu teşekkür ederek bu teklifi geri çevirdi. Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, "Kendisiyle görüştük ama olmadı" dedi.