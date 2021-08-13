Bursaspor'da transfer hareketliliği
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Bursaspor'da transfer hareketliliği

Bursaspor'da transfer hareketliliği
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor, transfer engelini kaldırmasının ardından dış transferde hareketli anlar yaşıyor.

Bursaspor, transfer engelini kaldırmasının ardından dış transferde hareketli anlar yaşıyor.

Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Bursa temsilcisinde, yönetim yoğun çaba sarf ederek, takviyeleri gerçekleştiriyor.

İlk olarak yabancı oyuncu transferinde Hırvat savunmacı Luka Capan'ı kadrosuna dahil eden Bursaspor; Belçikalı orta alan oyuncusu Massimo Bruno, Azerbaycanlı Namıq Alasgarov, Slovenyalı santrfor Tim Matavz ve Gana asıllı Alman kanat oyuncusu Reagy Ofosu ile anlaşma sağladı.Yerli oyuncu takviyesinde de, Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla sözleşme gereği sarı lacivertli kulüpten iki genç oyuncu, kadroya dahil oluyor. Buna göre Bursa ekibi; 22 yaşındaki orta alan oyuncusu İsmail Yüksek ve 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Uğur Kaan Yıldız'ın kiralık olarak kadroda yer alması bekleniyor.

Bursaspor, daha önce de Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ozan Sol ve Hasan Ayaroğlu ile anlaşma sağlamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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