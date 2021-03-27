Bursaspor'da seyirci kararı beklentisi
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Bursaspor'da seyirci kararı beklentisi

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
Bursaspor'da seyirci kararı beklentisi

Maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini korurken, işaret edilen 1 Nisan tarihinden itibaren seyircilerin tribünlerde yer almalarına izin verilirse; Bursaspor, iç sahadaki 4 maçına taraftarının tribündeki desteğiyle çıkacak.

Maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini korurken, işaret edilen 1 Nisan tarihinden itibaren seyircilerin tribünlerde yer almalarına izin verilirse; Bursaspor, iç sahadaki 4 maçına taraftarının tribündeki desteğiyle çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Mart 2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1'inci Lig, Misli.Com 2'nci ve 3'üncü Lig'deki tüm müsabakalar seyircisiz oynanmaya başlandı. Seyirci faktöründen yoksun kalan Bursaspor, iç saha maçlarında taraftarının eksikliğini önemli ölçüde hissederken; ligde 18 iç saha maçına çıkan Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin 9'unu kazanırken, 5 maçta mağlup oldu, 4 karşılaşmada ise rakipleriyle puanları paylaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Ödemir'in, maçların seyircili oynanabilmesi amacıyla 1 Nisan tarihini işaret etmesi ise, camiada umutla karşılandı. Buna göre Özdemir ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında yapılması planlanan görüşmenin ardından, maçların seyircili oynanması yönünde karar açıklanırsa; Bursaspor, 5 Nisan Pazartesi günü evinde oynayacağı Altay karşılaşmasına tribünlerde seyircisinin desteğiyle çıkacak. Ligde normal sezonun bitimine 7 maç kalırken; Bursaspor, Altay mücadelesinin yanı sıra sahasında sırasıyla Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Bu mücadeleler, özellikle takımın Play-Off iddiası adına, büyük önem taşıyor.


- Bursa
Bursaspor'da seyirci kararı beklentisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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