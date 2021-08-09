Bursaspor'da Ramazan Keskin'in talihsizliği
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Bursaspor'da Ramazan Keskin'in talihsizliği

Bursaspor'da Ramazan Keskin'in talihsizliği
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor'da sağ diz ön çapraz bağının tam kopuk olduğu belirlenen Ramazan Keskin'in yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası, kulüp ve takım arkadaşları Keskin'e destek verdi.

Bursaspor'da sağ diz ön çapraz bağının tam kopuk olduğu belirlenen Ramazan Keskin'in yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası, kulüp ve takım arkadaşları Keskin'e destek verdi. Keskin, önceki sezonda da sol diz ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da antrenmanda sakatlık yaşayan 22 yaşındaki oyuncu Ramazan Keskin'in çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağının tam kopuk olduğu belirlendi. Ameliyat olacak olan genç oyuncu, bir süre daha sahalardan ayrı kalacak.

Yeşil beyazlı takımın altyapısından yetişen ve tüm yaş gruplarının ardından A Takım'da forma şansı bulan genç orta alan oyuncusu, daha önce de 2019/20 sezonunda sakatlık yaşadı. O dönem, ligin 13'üncü hafta mücadelesindeki Adanaspor karşılaşmasının son bölümlerinde talihsiz bir sakatlık geçiren Keskin, sol diz ön çapraz bağ rekonstriksiyonu ameliyatı geçirmişti.Sakatlığı nedeniyle sezonun geride kalan mücadelelerinde forma giyemeyen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon da 27 maç forma giyerek önemli bir form yakalamasına karşın, bu sezona sakatlık nedeniyle geç başlayacak.

Talihsiz bir sakatlık geçiren Ramazan Keskin'e takım arkadaşları da destek verdi. Yeşil beyazlıların kaptanlarından Emirhan Aydoğan, "Canım kardeşim, her zaman yanındayız. En kısa sürede daha güçlü döneceksin. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanırken, bir diğer genç oyuncu Furkan Emre Ünver de "Ramo seni çok seviyoruz. Bunu da atlatacaksın ve hep birlikte nice başarılar elde edeceğiz" diyerek, takım arkadaşına destekte bulundu.


Bursaspor'da Ramazan Keskin'in talihsizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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