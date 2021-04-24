Bursaspor'da İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik
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Bursaspor'da İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik

Bursaspor'da İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da yarın oynanacak İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik bulunuyor.

Bursaspor'da yarın oynanacak İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik bulunuyor.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın akşam Istanbulspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan İsmail Çokçalış ile Cüneyt Köz'ün yanı sıra kart cezalısı Tuğbey Akgün ve Ozan İsmail Koç, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Aynı zamanda Teknik Direktör Mustafa Er'in sezon sonuna kadar izin verdiği kaleci Ataberk Dadakdeniz ile tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı da yarınki müsabakada forma giyemeyecek. - BURSA

Bursaspor'da İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik
Bursaspor'da İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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