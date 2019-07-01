Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu belli oldu

Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.

Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu belli oldu

Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.

Bursaspor Basketbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, bugün yönetim kurulundaki isimleri açıkladı. Yönetim kurulu üyeleri Yalçın Cambaz, Onur Çelikyay ve Adnan Orhan olarak belirlendi. - BURSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.