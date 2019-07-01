Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu belli oldu
Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.
Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.
Bursaspor Basketbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, bugün yönetim kurulundaki isimleri açıkladı. Yönetim kurulu üyeleri Yalçın Cambaz, Onur Çelikyay ve Adnan Orhan olarak belirlendi. - BURSA
Kaynak: İHA
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