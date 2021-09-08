Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor
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Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak Bursaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yapılan idman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, Cristobal Jorquera ve İsmail Çokçalış takımdan ayrı salonda çalıştı. Sakatlığı bulunan Ramazan Keskin'in tedavisine devam edildi. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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