Bursaspor'da golcü futbolcu Ali Akman kadro dışı kaldı
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Bursaspor'da golcü futbolcu Ali Akman kadro dışı kaldı

02.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:08

Bursaspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayan Ali Akman, kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayan Ali Akman, kadro dışı bırakıldı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bursaspor'da golcü futbolcu Ali Akman kadro dışı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
PİTBUL: İSABETLİ OLMUŞ ONU ADAM YAPAN KULÜBE YAPTIĞI BÜYÜK TERBİYESİZLİK
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PLATON: Kendi kendini yakti. Cabuk zipladi. Alman ligi nere senin oynadigin lig nere. Ulke ekonomisi gibi uciyorsundur ama yerden
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R.DURMUŞ: amıca sı ayhan akman a 1 kg iran kınası
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