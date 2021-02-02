Bursaspor'da golcü futbolcu Ali Akman kadro dışı kaldı

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Bursaspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayan Ali Akman, kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayan Ali Akman, kadro dışı bırakıldı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı