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Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Günü çift idmanla tamamlayan yeşil-beyazlı takımda teknik direktör Tamer Tuna'nın da sık sık not aldığı gözlendi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Genç teknik adamın da bu bölümde sık sık notlar aldığı gözlendi. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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