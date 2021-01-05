Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezgin: Bu zor zamanları, taraftarımızın desteğiyle atlatacağız

Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, takımın son zamanlardaki durumunu değerlendirdi. Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Sezgin, "Biliyor ve inanıyoruz ki büyük bir yalnızlık yaşadığımız bu zor zamanları, armaya gönül vermiş taraftarlarımızın desteği ile atlatacağız. Buna olan inancımız tamdır" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, son olarak OGM Ormanspor deplasmanından da mağlubiyetle ayrılırken, geride kalan haftalar sonucu son sıraya geriledi.Ligde şu ana dek 3 galibiyeti bulunan, parkeden de 10 kez yenilgi ile ayrılan Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezonki başarılı görüntüsünden uzak bir grafik sergiledi. Avrupa'ya ise son 3 maçta aldığı galibiyetlerle veda eden Bursa ekibinde, Başkan Sezer Sezgin takımın son durumuna ilişkin açıklama yayınladı.Zorlu bir süreçten geçildiğine işaret eden Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, kulübün kapanmasına dahi gidebilecek süreçlerin yaşandığını hatırlattı. Ancak, hiçbir zaman vazgeçmediklerini vurgulayan Başkan Sezgin, "Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Her zaman savaşmaya devam ettik. Hem de daha büyük bir hırs ve inançla. Bu senelerdir yolculuğun sonunda taraftarımızın büyük desteği sayesinde hak ettiğimiz yere geldik. Bırakmadan ve yılmadan" dedi.Ligin düşük bütçeli takımlarından biri olarak bütçe disiplini güderek, rakip yıldırıcı güçleri olan taraftar gücünden ve bundan gelecek olan gelir ve diğer gelir kalemlerinden de mahrum kalarak sezona başladıklarına işaret eden Başkan Zengin, "Kabul etmem gerekir ki alt liglerdeki en büyük hayalimiz olan Avrupa'ya gitmek ve orada Bursaspor bayrağını dalgalandırmak hayali bize çok büyük bir yük ve yorgunluk dile getirdi. Bu Avrupa hayalini sizleri üzmek için değil hayalimizi dağıtmak için bir adım olarak düşünmüştük. Ancak Avrupa maçları ile üst üste gelen ortaya çıkan maçlar mali disiplinden vazgeçmemek için genişletemediğimiz dar rotasyonumuzla birleşince bizleri oldukça olumsuz etkiledi. Oyuncularımızın üst üste gelen maç yorgunluklarının yanı sıra sıra aynı zamanda şu zamana kadar ki maçlarımıza farklı oyuncularımızın virüs nedeniyle karantinada olmalarından 8 kişilik kadrolarla çıkmak zorunda da kaldık. Ancak tüm buları öğreniyor ve saklıyoruz. Yine de bu durumların hiçbirini içinde buluşumuz mevcut durumumuz için bahane olarak kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu."Bursaspor Basketbol'un en tepeye çıkması için yıllardır yılmadan ve bırakmadan savaş vermiş Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı olarak alnım ak ve başım dik bir şekilde üstleniyorum. Biliyor ve inanıyoruz ki büyük bir yalnızlık yaşadığımız bu zor zamanları da bu armaya gönül vermiş taraftarlarımızın desteği ile atlatacağız. Buna olan inancımız tamdır" ifadeleriyle sözlerine devam eden Başkan Sezgin, taraftara da seslenerek, şunları söyledi: "Şimdi mücadeleyi bırakmama zamanı! Bilinmesini isteriz ki genel beklentinin sevdiğim Bursaspor Basketbol'un ilk 5 senelik hedefi; sportif sahada kalıcı olup, play-off için mücadele ederken idari olarak örgütlenme güçlendirecek ve finanse edildiğinde bir organizasyon için finansal disiplinden taviz vermemektir. Hedeflerle ve beklentilerin birbiri ile olan bu uyumu daha sağlıklı bir şekilde ilerlememizi ilerletme. Bu ayakları yere basan ve hedeflerden kopmadan şu anda yaşadığımız bu gün gelecek adına büyük dersler içerdiği bir gerçektir. İçinde buluşumuz ligin yeni takımlarından biri olarak bu dersleri alıyoruz. Bu zor zamanların üstesinden gelebilecek irade, kararlılık ve azme sahibiz. Çekirge'de başlayıp Basketbol Süper Ligi'ne ve Avrupa'ya kopuş bu yolda şartlar ne olursa olsun belirlediğimiz hedeflere adım adım ulaşacağız."

Bursaspor futbol takımının da, ortaya koyduğu mücadeleden ötürü gurur duyduklarını belirten Başkan Sezgin, yıl sonunda Süper Lig'e dönüleceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL