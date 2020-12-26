Bursaspor Başkanı Erkan Kamat takımı yakından takip ediyor
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Bursaspor Başkanı Erkan Kamat takımı yakından takip ediyor

26.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:14
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat takımı yakından takip ediyor

Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da Başkan Erkan Kamat, takımı yakından takip edebilmek için antrenman sahasına indi.

Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da Başkan Erkan Kamat, takımı yakından takip edebilmek için antrenman sahasına indi. Başkan Kamat, Teknik Direktör Mustafa Er'le de kısa bir görüşme yaptı.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında pazartesi günü saat 19.00'da sahasında Eskişehirspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor. Sabah saatlerinde yaptığı idmanla çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takımın bugünkü antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Çoğunluğu taktik idmanla geçen çalışmada, top koruma antrenmanı da yapıldı. Bu sırada Bursaspor Başkanı Erkan Kamat da antrenman sahasına gelerek çalışmayı yakından takip etti. Başkan Kamat, Teknik Direktör Mustafa Er'le de kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve takımın son durumuyla ilgili bilgi aldı. - BURSA

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat takımı yakından takip ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:15:35. #1.15#
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