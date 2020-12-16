Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, müjdeyi otobüste verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, müjdeyi otobüste verdi

16.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:09
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, müjdeyi otobüste verdi

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, futbolcularının prim arzusunu kırmadı.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, futbolcularının prim arzusunu kırmadı. Göztepe maçı sonrası takım otobüsünde yapılan görüşme kameralara yansırken, toplam 20 bin TL'lik prim müjdesini veren Başkan Kamat, futbolcularla birlikte tezahürat yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'un Göztepe'yi 5-4 yenerek elemesinin ardından dikkat çeken görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat takım otobüsüne gelerek futbolcularla birlikte galibiyetin sevincini yaşarken, prim müjdesini de o anda vermesi çifte mutluluk yaşanmasına vesile oldu. Bursasporlu futbolu futbolcular, 'Plaka, plaka, plaka' tezahüratı yaparak 16 bin TL'lik prim talebini Başkan Erkan Kamat'a belirttiler. Başkan Kamat da, "Öncelikle mücadele ve akan göz yaşlarınıza kurban olurum. Adil abinizle (Cenkçiler) konuştum. Gereği neyse yapacağız. Samsunspor primini de 10 bine çıkardık. Bu maç için de bir 10 bin daha" ifadelerini kullandı.

Böylece toplam 20 bin TL prim kazanan Bursasporlu futbolcular, Başkan Erkan Kamat'ı da aralarına alarak omuz omuza tezahürat yaptılar. Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, futbolculara prim müjdesi verdi
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, futbolculara prim müjdesi verdi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan Bursaspor'a tebrik mesajı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan Bursaspor'a tebrik mesajı
Erkan Sözeri: 'Çok kıymetli bir galibiyet'
Erkan Sözeri: "Çok kıymetli bir galibiyet"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, müjdeyi otobüste verdi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:15:57. #1.15#
title