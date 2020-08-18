Bursaspor, altyapıdan 8 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısından 8 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısından 8 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yer alan Tayfun Bebek, Batuhan Toygar, Tuğbey Akgün, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Berat Altındiş, Bilal Güney ve Zeynullah Türkay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kendilerine başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA