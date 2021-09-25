Bursa Yıldırım Spor - Formül Erbaaspor: 2-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Yıldırım Spor - Formül Erbaaspor: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor
Bursa Yıldırım Spor - Formül Erbaaspor: 2-0

STAT: Minareli Çavuş Spor TesisleriHAKEMLER: Melis Özçiğdem, Fatih Söyler, Uğur ErdoğanBURSA YILDIRIMSPOR: Ersel Çetinkaya - Emirhan Çağlayan, Mahmut Güleç, Mehmet Kalkan, Osman Demir, Muhammet Öz, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 71 Batuhan Tunçay), Fatih Özçelik (Dk. 64 Kadir Yurttadur), Doğukan Öksüz (Dk.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Melis Özçiğdem, Fatih Söyler, Uğur Erdoğan

BURSA YILDIRIMSPOR: Ersel Çetinkaya - Emirhan Çağlayan, Mahmut Güleç, Mehmet Kalkan, Osman Demir, Muhammet Öz, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 71 Batuhan Tunçay), Fatih Özçelik (Dk. 64 Kadir Yurttadur), Doğukan Öksüz (Dk. 71 Fatih Çakır), Fatih Ateş (Dk. 90 Barışcan Işık Altunbaş), Mehmet Küçükdurmuş (Dk. 90 Semih Ergül)

FORMÜL ERBAASPOR: Suphi Dağ - Tolga Mert Aslan, İsmail Hacıhafızoğlu, Kadir Mert Örentepe, Arif İşçi, Bayduhan Taşova (Dk. 68 Yahya Kemal Baki), Emirhan Çavuş (Dk. 86 Yasin Hatipoğlu), Alperen Keleş (Dk. 68 Halil İbrahim Pekşen), Yusuf Yağcı (Dk. 68 Durmuş Can Efe Çakmak), Alperen Topçular (Dk. 46 Alhan Kurtoğlu), Murat Kara

GOLLER: Dk. 42 Fatih Ateş, Dk. 82 Mehmet Küçükdurmuş (Bursa Yıldırım Spor)

SARI KARTLAR: Tuğkan Kamışoğlu, Mehmet Küçükdurmuş (Bursa Yıldırım Spor) - Yusuf Yağcı, Kadir Mert Örentepe, Alhan Kurtoğlu (Formül Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 4'üncü hafta mücadelesinde Bursa Yıldırım Spor, sahasında Formül Erbaaspor'u Fatih Ateş ve Mehmet Küçükdurmuş'un golleriyle 2-0 yendi.

6'ncı dakikada etkili gelen Bursa Yıldırımspor'da, soldan Fatih Özçelik'in yaptığı orta sonrası arka direkte Fatih Ateş vole vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

41'inci dakikada Bursa Yıldırımspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası çizgisinin gerisinden Fatih Özçelik'in yaptığı sert vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

42'nci dakikada Bursa Yıldırımspor aradığı golü buldu. Mehmet Küçükdurmuş'un pasıyla topa hareketlenen Fatih Ateş, ceza sahasına girdikten sonra yerden vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

57'nci dakikada rakip savunmanın hatasında topla buluşan Mehmet Küçükdurmuş, müsait bir pozisyonda plase vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak farklı bir şekilde dışarı yöneldi.

82'nci dakikada Bursa Yıldırımspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atak sonrasında, içeriye doğru gönderilen topa arka direkte son anda dokunan Mehmet Küçükdurmuş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Bursa

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ebru Gündeş Tanem Sivar Şevval Şahin Bülent Ersoy
Spor Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Balotelli Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa Yıldırım Spor - Formül Erbaaspor: 2-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 18:06:11. #1.17#