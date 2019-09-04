Bursa Uludağ Üniversitesi’nde kontenjanlar doldu

04.09.2019 12:29

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi için açılan 12 bin 742 öğrenci kontenjanının yüzde 98.7'si doldu. 12 fakültenin 10'unda yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşan üniversitenin, Mühendislik ve Eğitim Fakültesi'nde ise sadece yüzde 1,2'lik boş kontenjan kaldı.