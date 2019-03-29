Bursa İş Dünyasından 'İstihdam Seferberliği' Deklarasyonu

Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü Bursa'da iş dünyası temsilcileri 2019 yılı için belirlenen 120 bin yeni istihdam hedefi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve ürettiği katma değer ve ihracatla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine güç katan Bursa'daki organize sanayi bölgeleri istihdam seferberliğine destek veren ortak bir deklarasyon yayınladı.

BTSO, Bursa OSB, Demirtaş OSB, TEKNOSAB, Uludağ OSB, İnegöl OSB, Kayapa Islah OSB, Akçalar OSB, Kestel OSB, Hasanağa OSB, Barakfakih Islah OSB, Yenişehir OSB, Yenice OSB, TOSAB, İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB, Bursa İhtisas Deri OSB ve Mustafakemalpaşa Mermerciler OSB'nin katıldığı istihdam seferberliği ortak deklarasyonu şu şekilde:

"Küresel ticarette ve büyümede daralma yaşanırken dünya ekonomisi kritik bir virajdan geçiyor.

Tarihinin en zor dönemlerinden hep milli birlik şuuruyla güçlenerek çıkmayı başaran ülkemiz, bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu - özel sektör işbirliğinde çetin bir ekonomik mücadele içindedir. Hükümetimiz proaktif politikalarla ekonominin tüm dinamiklerini tarihi desteklerle harekete geçirirken, iş dünyamız da yeni bir ivme yakalamıştır. Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa iş dünyası olarak bizler de kentimizin ve ülkemizin refah seviyesini yükseltmek ve daha iyi bir geleceğe taşımak amacıyla yeni istihdam kapıları açıyoruz. 2017 yılında 80 bin kişilik istihdam hedefiyle çıktığımız yolda 83 bin kişiye ilave iş imkanı sağladık. Bursa'daki sanayi bölgeleri olarak oluşturduğumuz üretim ve istihdam hacmiyle ülkemize her alanda katma değer sağlarken, bugün de seferberlik ruhuyla yolumuza devam ediyoruz. Bizler Türkiye'mizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz. Bütün işletmelerimizi bir kez daha istihdam seferberliğine katılmaya ve tarihi desteklerden faydalanmaya davet ediyoruz. Ülkemiz için dönüm noktası olan 31 Mart seçimlerini yüksek bir katılım ve huzur içerisinde geride bıraktıktan sonra 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize daha da artan bir kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Demokrasi ve milli birliğimiz için beka mücadelesi olarak gördüğümüz ekonomik kalkınma hamlemizi milli birlik ve dayanışmayla başaracağımıza inancımız tamdır. Bursa olarak inadına yatırım, inadına üretim ve inadına ihracat anlayışıyla #BurasıBursaBuradaİşVar diyerek ilan ettiğimiz yeni istihdam seferberliği hedefine de ulaşacağız." - BURSA

Kaynak: İHA