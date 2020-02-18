Bursa’dan Tacikistan’a maket ihracatı

18.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:49

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konut projelerinin ve Türkiye'deki tarihi mekanların tanıtımlarına hazırladığı maketlerle katkıda bulunan, kısa bir süre önce de Tacikistan'a maket ihraç etmeye başlayan 3 D Maket firmasını kutladı.