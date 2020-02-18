Haberler » Ekonomi » Bursa’dan Tacikistan’a maket ihracatı - Ekonomi

Bursa’dan Tacikistan’a maket ihracatı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konut projelerinin ve Türkiye'deki tarihi mekanların tanıtımlarına hazırladığı maketlerle katkıda bulunan, kısa bir süre önce de Tacikistan'a maket ihraç etmeye başlayan 3 D Maket firmasını kutladı.

18.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:49
Bursa’dan Tacikistan’a maket ihracatı

Büyükşehir Belediye Başkanı , konut projelerinin ve Türkiye'deki tarihi mekanların tanıtımlarına hazırladığı maketlerle katkıda bulunan, kısa bir süre önce de 'a maket ihraç etmeye başlayan 3 D Maket firmasını kutladı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler