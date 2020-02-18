Bursa’dan Tacikistan’a maket ihracatı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konut projelerinin ve Türkiye'deki tarihi mekanların tanıtımlarına hazırladığı maketlerle katkıda bulunan, kısa bir süre önce de Tacikistan'a maket ihraç etmeye başlayan 3 D Maket firmasını kutladı.
18.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:49
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konut projelerinin ve Türkiye'deki tarihi mekanların tanıtımlarına hazırladığı maketlerle katkıda bulunan, kısa bir süre önce de Tacikistan'a maket ihraç etmeye başlayan 3 D Maket firmasını kutladı.
Kaynak: Dunya.com