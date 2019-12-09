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Bursa’da 55 bin 810 dekar arazi toplulaştırıldı

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bursa'da 55 bin 810 dekar alanda arazi toplulaştırması yapıldığını, 2021 sonuna kadar 584 bin 540 dekar alanın toplulaştırılacağını söyledi.

09.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:44
Bursa’da 55 bin 810 dekar arazi toplulaştırıldı

genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü , 'da 55 bin 810 dekar alanda arazi toplulaştırması yapıldığını, 2021 sonuna kadar 584 bin 540 dekar alanın toplulaştırılacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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