06.10.2019 17:28

- Bursa'da 2 bin 500 kişi sağlık için koştu

BURSA - Eker tarafından 'sağlıklı yaşam için koş' sloganı ile Bursa'da düzenlenen Eker I Run 2019'da 2 bin 583 sporcu, hem spor deneyimi hem de iyiliğin bir parçası olmak için koştu.

Bursa'nın doğal ve tarihi güzellikleri ile Türkiye'nin pek çok farklı coğrafyasından gelen sporcuları buluşturan 42K maratonu, parkur kalitesi ile birlikte sporculara keyifli bir yarış deneyimi sundu. Türkiye'nin beşinci yol maratonu olmasının yanı sıra ülkemizin ilk dağdan aşağı yol maratonu olan organizasyonda start 1 bin 810 metre rakımda verildi. Dereceleri Boston Maratonu gibi dünyaca ünlü maratonlar için geçerli olan ve büyük bir rekabete sahne olan yarışın finişi ise Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan'ında verildi.

Kadın ve erkek birincilerine Marsilya Maratonu'na katılım hakkı, ulaşım ve konaklama desteği verilecek. 42K Maratonu'nun erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk 3'e giren isimler ise şu şekilde:

Erkekler:

Birinci Necati Aktaş, 2 saat 47 dakika 38 saniye, ikinci Hasan Akyol, 2 saat 48 dakika 1 saniye, üçüncü ise Gökmen Aras, 2 saat 53 dakika 21 saniye,

Kadınlar:

Birinci Aslı Gümüş, 3 saat 44 dakika 35 saniye ikinci Özlem Önen, 4 saat 23 dakika 52 saniye,üçüncü ise Yeliz Kurt, 4 saat 29 dakika 21 saniye.

Kaynak: İHA