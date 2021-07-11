Bursa Büyükşehir Belediyespor'da ilk imza Fatih Eren Uğur'dan
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Bursa Büyükşehir Belediyespor'da ilk imza Fatih Eren Uğur'dan

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da ilk imza Fatih Eren Uğur'dan
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Voleybol Efeler Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Büyükşehir Belediyespor, 2.02 boyunda ve 1990 doğumlu orta oyuncu Fatih Eren Uğur'la sözleşme imzaladı.

Voleybol Efeler Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Büyükşehir Belediyespor, 2.02 boyunda ve 1990 doğumlu orta oyuncu Fatih Eren Uğur'la sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda Voleybol Efeler Ligi'nde yoluna devam edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, anlaşma sağladığı oyuncularla sözleşme imzalamaya başladı. Efeler Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi konumundaki Büyükşehir Belediyespor, takımın başına Levent Zoroğlu'nu getirdikten sonra ilk imzayı Fatih Eren Uğur'a attırdı. 2.02 boyunda ve 1990 doğumlu orta oyuncu için Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer de yer aldı. Büyükşehir Belediyespor olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, "Bir yandan altyapılarımızda yaptığımız çalışmalarda Bursa ve Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için çalışırken, bir yandan da üst liglerde mücadele eden ekiplerimizle Bursa'yı en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Bursa'ya yakışır bir kadro oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Fatih Eren Uğur'un da takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyespor'un hedefleri doğrultusunda katkı sağlamak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirten Fatih Eren Uğur ise, "Büyükşehir Belediyespor'da olduğum için çok mutluyum. Kadroya katılacak diğer arkadaşlarımızla başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu. 1990 doğumlu Fatih Eren Uğur, geçtiğimiz sezon Halkbank'ta forma giydi. 2.02 boyundaki tecrübeli orta oyuncu daha önce TOFAŞ, Ziraat Bankası, Afyon Belediyespor, Kula Belediyespor, Arhavi Belediyespor, Spor Toto ve son olarak Halkbank'ta oynadı.


- Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da ilk imza Fatih Eren Uğur'dan
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da ilk imza Fatih Eren Uğur'dan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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