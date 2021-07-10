Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenörlüğe Levent Zoroğlu'nu getirdi.

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenörlüğe Levent Zoroğlu'nu getirdi.

2021-2022 sezonunda Bursa'nın Efeler Ligi'ndeki tek temsilcisi olacak Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda Levent Zoroğlu yönetiminde maçlara çıkacak. Geçtiğimiz sezon İnegöl Belediyespor'u çalıştıran Zoroğlu, antrenörlüğe 1997 yılında Tokat Belediye Plevnespor'da yardımcı antrenör olarak başladı. Levent Zoroğlu, sonrasında Sivas 4 Eylül Belediyespor'a başantrenör olarak transfer oldu. 8 sene Sivas 4 Eylül Belediyespor'u çalıştıran Zoroğlu, takımını 2 kez Efeler Ligi'ne çıkarmayı başardı. 2016-2018 yılları arasında iki sezon İnegöl Belediyespor'u çalıştıran Zoroğlu, Bursa ekibi ile Avrupa kupasında mücadele etti. Geçen sezon başında Arhavi Voleybol ile anlaşan Levent Zoroğlu, ardından İnegöl Belediyespor'u çalıştırdı. 


Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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