“Bursa, Anadolu’ya açılma stratejimizin önemli bir halkasıdır”

Ülke genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak ve vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam eden İZODER, 2019'un üçüncü seminerini Bursa'da gerçekleştiriyor.