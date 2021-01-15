Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi
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Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi

15.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:36

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk defa burs ve kredi başvurusu yapacak öğrencilere, taahhütname onayı için ek süre tanındığını duyurdu. Başvuru için son tarih 19 Ocak'a kadar uzatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi alma amacıyla başvuruda bulunacak öğrencilere müjdeli haberi verdi. Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre tanınacağı belirtildi.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 19 OCAK

Gençlerin taleplerini titizlikle incelediklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-Devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-Devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık."

Açıklamada, başvuru için son tarihin 19 Ocak saat 23.59'a kadar devam edeceği belirtildi.

Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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