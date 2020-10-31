Burnley - Chelsea İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Burnley - Chelsea İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

31.10.2020 01:09 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:13
Burnley - Chelsea İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en önemli maçları bugün oynanıyor. Peki Burnley - Chelsea maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün 7. haftanın maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Burnley - Chelsea maçıdır. Peki Burnley - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BURNLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Burnley - Chelsea maçı 31 Ekim Cumartesi günü (yani bugün) saat 18:00 'da başlayacaktır.

BURNLEY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Burnley - Chelsea maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca S Sport D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

BURNLEY - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Turf Moor Stadyumu, Burnley'da oynanacak.

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