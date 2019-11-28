Burkasan, ’insan eli değmeyecek’ yatırımını devreye alacak

28.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:43

Burkasan, insan eli değmeden ayrıştırma yapacak 50 milyon liralık çevreci yatırımını önümüzdeki ay devreye alacak. Tesis pet şişe imalatında kullanılacak hammaddeyi üretecek. Burkasan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, bu yatırımla 5. bölge teşviklerinden yararlanacaklarını söyledi.