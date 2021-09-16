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Burhaniye'de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Burhaniye'de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi. Kaymakam Memiş, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılı dolayısıyla düzenlenen 8 Eylül Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası açılış ve ödül törenine katıldı.

Atatürk Spor Salonunda 11-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 8 Eylül Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvasına, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategoriden toplam 160 sporcu katıldı. Turnuvada başarılı olan sporculara ödülleri Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül Törenine, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arslan Alparslan, sporcular ile vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye'de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi

Burhaniye'de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi

Burhaniye'de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi

Burhaniye'de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi

Burhaniye'de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi

Burhaniye'de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi

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Haber: Burhaniye'de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi - Haberler Spor
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