Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, Rusya ile 1-1 berabere kaldığımız maçın ve sadece 2 dakika uzatma verilen maçın bitimine 7 saniye kala kenara alınmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Milli takımımızın Rusya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son dakikalarında oyundan alınan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu kısa süreli tepki gösterdi.

Maçın bitmesine 7 saniye süre kala oyundan alınan Burak Yılmaz'ın çıkarken "Ne yapıyorsun hocam maç bitti ya, bizi alıyorsun" sözleri canlı yayın esnasında duyuldu. Benzer şekilde Hakan Çalhanoğlu'nun da maçın bitiminden hemen önce değiştirilmesi ile ilgili şaşkınlığı canlı yayında görüldü.

"HİÇ DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Teknik direktör Şenol Güneş ise maçın sonunda yapılan değişikliklerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hiç oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum. 5 dakika bekliyordum. O kadar değişikliğe rağmen 2 dakika uzatma verdi."