Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte jübile tarihi ve futbolu bırakacağı takım

Burak Yılmaz futbol kariyerine ilişkin merakla beklenen kararını verdi. Deneyimli santrforun, Lille'le sözleşme yenilemeyeceği ve sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacağı öğrenilirken, 1 sene Süper Lig'de oynadıktan sonra jübile yapacağı belirtildi.

SÜPER LİG'DE SON KEZ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun hedefi Süper Lig'de son kez forma giyip sonrasında futbola veda etmek. Yılmaz, İstanbul'da yaşayabilmek adına Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinden birisinde forma giymek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda ismi Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz için VavaCars Fatih Karagümrük'ün de devreye girdiği öğrenildi.

HOCASIYLA ARASI İYİ DEĞİL

Son olarak Chelsea maçı öncesi Burak Yılmaz hakkında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Gourvennec, "Oyunculara iyi bir antrenörlük yapmak adına onları tanımalısınız. Kiminle işim olduğunu bilmek isterim. Burak, kanlı canlı biri. Çok sakin olabileceği gibi çok gergin de olabilir. Onunla veya başkalarıyla konuşmanın uygun olduğu zamanlar var. Duyguların yatıştığı bir anda net bir kafayla iletişim kuruyoruz. Hemfikir oluruz ya da olmayız ama tartışmalarımız her zaman yapıcıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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