Burak Yılmaz, Medel'in ayrılığını açıkladı

27.08.2019 11:15

Serie A ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

BURAK'TAN MEDEL'E TEŞEKKÜR

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz da Gary Medel'in takımdan ayrıldığını açıkladı ve "Her şey için teşekkürler arkadaşım" notuyla bir paylaşım yaptı. İtalyan basını, Gary Medel'in bugün Bologna için İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceğini yazmıştı.

İşte Burak Yılmaz'ın paylaşımı;