Burak Yılmaz, Medel'in ayrılığını açıkladı

Bologna ile anlaşan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Medel, Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı. Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Şilili futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür etti.

27.08.2019 11:15
Burak Yılmaz, Medel'in ayrılığını açıkladı

Serie A ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

BURAK'TAN MEDEL'E TEŞEKKÜR

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz da Gary Medel'in takımdan ayrıldığını açıkladı ve "Her şey için teşekkürler arkadaşım" notuyla bir paylaşım yaptı. İtalyan basını, Gary Medel'in bugün Bologna için İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceğini yazmıştı.

İşte Burak Yılmaz'ın paylaşımı;

Burak Yılmaz, Medel'in ayrılığını açıkladı
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YORUMLAR (3)

  • SEMS:
    Beşiktaş tan İngiltere ye de giden bir oyuncumuz vardı. O İngilizlerin hayal kırıklığı oldu. Bu da İtalyanların olacak.
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  • JONAS KAHNWALD:
    Yapılacaklar listesi; 1)6 numara transferi(Lemina)2)Q7''nin takım bulması3)Kanat transferi(Emre Kılınç)4)Forvet transferi(Mounier)5)Yedek Türk kaleci transferi(M. Şengezer)İsimler mali koşullar düşünülerek realist olarak yazılmıştır.
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