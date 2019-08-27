Burak Yılmaz, Medel'in ayrılığını açıkladı
Bologna ile anlaşan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Medel, Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı. Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Şilili futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür etti.
Serie A ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.
BURAK'TAN MEDEL'E TEŞEKKÜR
Tecrübeli golcü Burak Yılmaz da Gary Medel'in takımdan ayrıldığını açıkladı ve "Her şey için teşekkürler arkadaşım" notuyla bir paylaşım yaptı. İtalyan basını, Gary Medel'in bugün Bologna için İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceğini yazmıştı.
İşte Burak Yılmaz'ın paylaşımı;