Burak Yılmaz, Lille'de sezonun iyi futbolcusu seçildi
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Burak Yılmaz, Lille'de sezonun iyi futbolcusu seçildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda sezonun en iyi futbolcusu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Milli futbolcumuzun sezon boyunca 18 gol atarak taraftarların kalbini kazandığı belirtildi.

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille tarihi bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaştı. Sezonu 18 golle kapatarak takımına en büyük katkıyı veren Burak Yılmaz, taraftarların oyuyla takımın en iyisi seçildi.

"TARAFTARLARIN KALBİNİ KAZANDI"

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların yüzde 52,5 oyuyla sezonun futbolcusu ödülünü Burak Yılmaz'ın kazandığı belirtildi. Lille'in diğer futbolcuları Mike Maignan'ın yüzde 28,7 ve Benjamin Andre'nin yüzde 9,6 oy aldığı ifade edilen açıklamada, "Kral (Burak Yılmaz) kesinlikle Lille taraftarlarının kalbini kazandı. 16'si Ligue 1'de olmak üzere tüm müsabakalarda 18 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımda aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmesinin ardından sezonun futbolcusu oldu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, milli futbolcu tebrik edildi. Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen özellikle ligin son haftalarında attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.

Burak Yılmaz, Lille'de sezonun iyi futbolcusu seçildi
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