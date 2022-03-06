Burak Yılmaz'dan tahtı devraldı! Milli futbolcumuz şov yaptı, Lille farka koştu
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Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Clermont'u 4-0 yendikleri karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansı ile dikkat çekti. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Lille, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti ve 7. sıraya yükseldi.
Fransa Lig 1'de 27. hafta karşılaşmasında Lille, Clermont'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 3. golüne imza atan milli futbolcu Zeki Çelik, son golün de asistine imza attı.
ZEKİ ÇELİK FIRTINASI
Lille'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jonathan Bamba, 71. dakikada Jonathan David, 84. dakikada Zeki Çelik ve 90. dakikada Edon Zhegrova attı. Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol 1 asistle oynadı. Burak Yılmaz ise 73'te oyuna dahil oldu.
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