Burak Yılmaz'dan tahtı devraldı! Milli futbolcumuz şov yaptı, Lille farka koştu

Fransa Lig 1'de 27. hafta karşılaşmasında Lille, Clermont'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 3. golüne imza atan milli futbolcu Zeki Çelik, son golün de asistine imza attı.

ZEKİ ÇELİK FIRTINASI

Lille'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jonathan Bamba, 71. dakikada Jonathan David, 84. dakikada Zeki Çelik ve 90. dakikada Edon Zhegrova attı. Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol 1 asistle oynadı. Burak Yılmaz ise 73'te oyuna dahil oldu.

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