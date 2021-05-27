Burak Yılmaz: Çok güzel teklifler var, Galatasaray'a dönmek istedim ama olmadı

Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, Milli Takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burak'ın transferle ilgili yönetilen soruya verdiği cevap dikkat çekti. Burak, "Galatasaray'a dönmek istedim olmadı, Beşiktaş'ta bırakmak istedim olmadı, tersini isteyeceğim de o olsun. Şaka bir yana teklifler var, hem de güzel teklifler var" dedi.

A Milli Takım'a Lille'deki şampiyonluğun ardından katılan Burak, Zeki ve Yusuf, kameralar karşısına geçti. Üç futbolcu da çarpıcı açıklamalar yaptı. Burak'ın transferle ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

"KOVULDUM, GÖNDERİLDİM"

Burak, "35 yaşındayım ve buradayım. Çok iyi bir kariyerim oldu. Futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, en yüksek bedelle transfer oldum, gol kralı oldum. Kötüyü de iyiyi de yaşadım. Teklifler var mı, var. Güzel teklifler de var. Geçmişte Galatasaray'a dönmek istiyorum dedim olmadı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum dedim olmadı. Ne söylesem tersi oldu. Lille'de mi bırakırım başka yerde mi bırakırım bilmiyorum. Teklifler var mı derseniz var. Güzel teklifler de var" diye konuştu.

"TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

Yusuf Yazıcı, "Lille'deki şampiyonluğumuz Türk halkına armağan olsun. Bizi inanılmaz desteklediler. Sanki Avrupa'yı fethetmişiz gibi. Milletimizi temsil ettiysek ne mutlu bize" dedi.

"TRANSFER KONUSU SONRA"

Zeki Çelik, "Şimdi Milli Takım'dayım transfer konusu sonra. Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyordum ve bu şans bana geldi. İstanbulspor'dayken de yüksekleri hedefliyorum" açıklamasında bulundu.