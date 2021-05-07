Burak Yılmaz'a sevgisini göstermek isteyen Fransızlar izdiham çıkardı! İşte o anlar

Bu akşam Lens deplasmanında şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak Lille'i motive etmek için taraftar tesise geldi. Burak Yılmaz tesise gelince kıyamet koptu. Son haftalarda takımını sırtlayan ve liderliği üstlenen tecrübeli golcü kahramanlar gibi karşılandı. Burak da coşkulu tezahüratlara korna çalarak karşılık verdi, taraftar coştu.