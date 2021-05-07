Burak Yılmaz'a sevgisini göstermek isteyen Fransızlar izdiham çıkardı! İşte o anlar
Bu akşam Lens deplasmanında şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak Lille'i motive etmek için taraftar tesise geldi. Burak Yılmaz tesise gelince kıyamet koptu. Son haftalarda takımını sırtlayan ve liderliği üstlenen tecrübeli golcü kahramanlar gibi karşılandı. Burak da coşkulu tezahüratlara korna çalarak karşılık verdi, taraftar coştu.
Lille taraftarları Burak Yılmaz'ı gözbebeği yaptı. Son haftalarda takımı sırtlayan tecrübeli golcü, Fransızların adeta sevgilisi oldu. Şampiyonluk yolundaki takımını Lens deplasmanında moral vermek için tesise destek vermeye giden taraftar, Burak'ı görünce çığlıklar attı.
O DA KARŞILIK VERDİ
Kısa sürede taraftarla arasında özel bağ oluşturan Burak, kendisine yapılan coşkulu tezahüratlara korna çalarak destek verdi.
30 MAÇTA 15 GOL
Bu sezon Fransız ekibinde toplam 30 resmi karşılaşmaya çıkan Burak Yılmaz, 15 kez fileleri sarstı. Burak, 5 kez de gol pası verdi. Başarılı forvetin mukavelesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyorç