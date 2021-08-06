Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! Vize almak için İstanbul'a gelen futbolcuyu Bordeaux'nun elinden kaptılar

Görüntü film karesinden değil gerçek! Herkes bu kadının kim olduğunu merak ediyor

Fenerbahçe, Bordeaux'yla anlaşarak İstanbul'a Fransa vizesi almak için gelen Bursasporlu Burak Kapacak için araya girdi ve transferi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler uzun süredir gündeminde olan genç yıldız için Fransız ekibinin teklifinin aynısını vererek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Bordeaux'yla anlaşan ve Fransa vizesi almak için İstanbul'a gelen Bursasporlu Burak Kapacak için hamle yaptı ve futbolcuyu renklerine bağladı.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMEN AÇIKLANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordeaux'yla anlaşan Burak Kapacak, Fransa vizesi çıkarmak için aşı oldu ve İstanbul'a geldi. Üç gündür Bursaspor ile antrenmanlara çıkmıyordu. Fenerbahçe araya girerek bu transferi bitirdi. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.