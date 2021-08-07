Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! Gökhan Gönül'le özdeşleşen 77 numaralı formayı giyecek
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Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! Gökhan Gönül'le özdeşleşen 77 numaralı formayı giyecek

Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! Gökhan Gönül'le özdeşleşen 77 numaralı formayı giyecek
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe sezonun başlamasına sayılı günler kala transferleri peş peşe açıklıyor. Sarı-lacivertliler, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı. 5 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu, Gökhan Gönül'le özdeşleşen 77 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe transferlere tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'dan Burak Kapacak'la 5 yıllık anlaşmaya vardı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!" ifadelerine yer verildi. Genç yıldız, sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül'le özdeşleşmiş 77 numaralı formayı giyecek.

Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! Gökhan Gönül'le özdeşleşen 77 numaralı formayı giyecek
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Ali Gülhan
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