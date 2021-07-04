Burak Elmas'tan Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık
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Burak Elmas'tan Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık

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Galatasaray'da yeni Başkan Burak Elmas ve ekibi, kulübe 20 milyon euroluk kasa kolaylığı sağladı. Böylece Sarı-Kırmızılı kulübün transfer tahtası açıldı. Tudor'a ödenmesi gereken 850 bin euroluk borç kapandı, 150 milyon euroluk vergi borcu da iptal edildi.

Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas ve ekibi kulübün mali sorunları çözmeye devam ediyor. Transfer yasağı ve acil ödenmesi gereken borçlarla karşılaşan yeni yönetim sorunları birer birer çözmeye başladı.

Önceki gün kulüp televizyonuna konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Tudor'a ödenmesi gereken 800 bin Euro'luk borcun kapandığını açıklarken, 150 milyonluk vergi borcunun da iptal edildiğini açıklamıştı. Böylece Sarı-Kırmızılı kulüpte transfer tahtası yeniden açıldı.

Sabah'ın haberine göre Burak Elmas ve ekibi kulübe 20 milyon Euro'luk kasa kolaylığı sağladı. İlk etapta futbolcuların maaşları, bonuslar, vergiler ödendi.

TRANSFER MÜJDESİ

GSTV'de yayımlanan programa katılan Epözdemir, futbolla ilgili çalışmaların Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim tarafından yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"FUTBOL ŞUBESİ BAŞKAN'A BAĞLI"

"Futbol şubesi doğrudan Sayın Başkan'a bağlı. Fatih hocamızla Sayın Başkan birlikte çalışıyor, çok ciddi projeler üretiyorlar. Orada olağanüstü bir birliktelik var.

Florya'da bir bahar havası var. Sayın Başkan birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. İhtiyaç olduğunda yönetim kurulu üyelerimizden katkı istiyor.

Kısa erimli, pragmatist kaygı ve semptomlarla sonuç almak yerine Galatasaray'ın geleceğinin kurumsal temellerini oluşturmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir başarıyı yakalama niyet ve irademiz var. Onun için de 3 yıllık bir projeksiyonumuz var.

Galatasaray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz. Sayın Başkan Burak Elmas'ın bakış açısı da bu. Çok kısa sürede, sağlıksız transferler yapmaktansa Galatasaray'ın önümüzdeki 3 senelik projeksiyonunu ortaya koyan bir anlayışı egemen kılmaya çalışıyor. Sayın hocamız Fatih Terim ile çok ciddi bir birliktelik ve çalışma var. Çok kısa sürede transferlerle ilgili hukuki ve fiili adımları atacağız."

"SORUNLARIMIZI ÇÖZDÜK"

Transfer konusunda hukuki engellerinin olduğunu aktaran Epözdemir, "Dün akşam itibarıyla bu sorunları çözdük. Çok ciddi sorunlarımız vardı. Kısa sürede transferler gelecek. Galatasaraylılar müsterih olsun. Kısa sürede onların da arzu ettiği, Galatasaray'ın önümüzdeki 3 yılını inşa edecek, geleceğini ve umutlarını güvence altın alacak transferler mutlaka gelecektir." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'tan Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık
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