Burak Elmas, Fatih Terim'i A Milli Takım'a göndermeyecek: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz - Haberler Spor
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Burak Elmas, Fatih Terim'i A Milli Takım'a göndermeyecek: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in A Milli Takım'a gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya yanıt verdi. Elmas yaptığı açıklamada, "Bizim düşüncemiz çok net, uzun vadeli bir plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz, böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum" dedi.

A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından yerine kimin geçeceği merakla bekleniyor. Adı geçen hocalar arasında olan Fatih Terim için Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamada bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEYE ASLA TARAF OLMAYIZ"

Fatih Terim'in A Milli Takım'a gitmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Elmas, "Bizim düşüncemiz çok net, uzun vadeli bir plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz, böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas, Fatih Terim'i A Milli Takım'a göndermeyecek: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz
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Haber: Burak Elmas, Fatih Terim'i A Milli Takım'a göndermeyecek: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz - Haberler Spor
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