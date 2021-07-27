Burak Elmas, Fatih Terim'e toz kondurmadı: Haksız eleştirilerin karşısındayız
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Burak Elmas, Fatih Terim'e toz kondurmadı: Haksız eleştirilerin karşısındayız

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün temmuz ayı olağan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geleceğin kadrosunu kurduklarını belirten Elmas, Fatih Terim'e yöneltilen eleştirilere de cevap verirken, "Teknik direktörümüze yapılan haksız eleştirileri görüyoruz. Yapılan haksız eleştirilerin karşısında olacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, PSV karşısında alınan yenilgi, Fatih Terim'e yöneltilen eleştiriler ve transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. "PSV mağlubiyetinin paniğiyle büyük hatalar yapmayacağız" diyen Elmas, "Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZE YAPILAN HAKSIZ ELEŞTİRİLERİ GÖRÜYORUZ"

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

"PSV mağlubiyeti bizi çok üzdü. Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapıyoruz. PSV mağlubiyetinin paniğiyle büyük hatalar yapmayacağız. Teknik direktörümüze yapılan haksız eleştirileri görüyoruz. Yapılan haksız eleştirilerin karşısında olacağımızı belirtmek isterim. Tüm teknik direktörlerimiz, tüm sporcularımız bizim sporcularımız, onlara eleştiri yaparken Galatasaray'a zarar vermemesini öncelik haline getirmek çok önemlidir.

"TALEPLERİMİZ UMUYORUM Kİ GENEL KURULDAN GEÇECEKTİR"

Son zamanlarda yaptığımız transferde gerek yaş ortalaması, gerek bonservis ödemeleri açısından yapmaya çalıştığımız stratejik hamleleri ve kadro mühendisliğini fark etmişsinizdir. Yarın TFF'nin genel kurulu var ve bir değişiklik önerisi var. TFF yaptığı değişiklik önerisinde, Tahkim Kurulu'nun daha önce başkan tarafından atanması yerine, yönetim tarafından atanması kuralını koymuş. Onlar öyle olursa bağımsızlığa kavuşacağını düşünüyorlar. Biz de Kulüpler Birliği içinde birlikte çalışma yaptık, kendi önerimiz var. Bu kurulların bağımsız seçilmesi, maaşları federasyondan değil, başvurular sonucunda cezalardan bağımsız şekilde ödenmesi şeklinde bir tüzük doğrultusunda, spor hukuk bağımsızlığının korunması açısından teklifi vereceğiz, umuyorum ki genel kuruldan geçecektir.

"GALATASARAY İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Şu anda seçilmiş bir denetim kurulu var. Denetleme Kurulumuzun görevini, Divan'da başka bir kuruma devretme konusunu şahsım olarak sakıncalı görüyorum. Arzu ettiğiniz her konuyu Denetleme Kurulu'na başvurarak istersiniz. Divan Kurulumuza merak edilen konular konusunda bir rapor sunulur, hala soru işaretleri varsa tekrar başvurulur ancak bunlar yapılmadan Denetleme Kurulunu bypass etmeyi çok doğru bulmadığımı belirtmek isterim ancak alacağınız her karara saygılıyız. Görevin ağır sorumluluğunu üzerimizde fazlasıyla hissettiğimizi, Galatasaray için her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ve yapacağımızı belirtiyorum. "

Burak Elmas, Fatih Terim'e toz kondurmadı: Haksız eleştirilerin karşısındayız
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Burak Elmas, Fatih Terim'e toz kondurmadı: Haksız eleştirilerin karşısındayız - Haberler Spor
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