Burak Elmas, Ali Sami Yen ve Metin Oktay'ın mezarına gitti
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Burak Elmas, Ali Sami Yen ve Metin Oktay'ın mezarına gitti

Burak Elmas, Ali Sami Yen ve Metin Oktay'ın mezarına gitti
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas, Ali Sami Yen ve Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti.

Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas, Ali Sami Yen ve Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılarda 19 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde başkanlığa getirilen Burak Elmas'ın yanı sıra kurullarında bulunan üyeler ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen ile kulübün unutulmaz futbolcusu "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı kabri başında andı.

Burak Elmas ve beraberindekiler, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın mezarına da ziyarette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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