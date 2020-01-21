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Burak Çalık, Yılport Samsunspor'da

Yılport Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'dan Burak Çalık ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

21.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:17
Burak Çalık, Yılport Samsunspor'da

Yılport , Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'dan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Çalık, yarın Samsun'a gelerek sözleşme imzalayacak.


Kaynak: DHA
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