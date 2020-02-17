Bünyamin Gezer hakemlere patladı: Aldığınız para haram kardeşim
Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta Seri'nin eline çarpan topa penaltı vermeyen 'VAR' hakemine ağır sözler sarf etti.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın konuk ettiği Btc Türk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, ilk yarının son dakikalarında yaşanan penaltı tartışmaları damga vurdu.
Galatasaray ceza sahası içinde Seri'nin eline çarpan top sonrası konuk ekip penaltı beklerken, hakem Alper Ulusoy ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu devam kararı verdi.
Pozisyonu TRT Spor'da yorumlayan eski hakem Bünyamin Gezer, VAR hakemine yüklendi. VAR hakeminin bu pozisyonu çözmesi gerektiğini belirten Bünyamin Gezer, sert eleştirilerde bulundu.
"ALDIĞINIZ PARA HARAM"
"Oturuyorsun benim gibi izliyorsun" diyerek söze başlayan Bünyamin Gezer, şu ifadeleri kullandı:
"Hakem ve yardımcı göremeseler nispeten anlayabilirim. Bunu anlayamam. Bunu kimseye anlatamazsın, yazık günah. Hak var, hukuk var ya. Aldığınız para haram kardeşim. Buraya oturuyorsun ya. Şu pozisyonu değerlendiremiyorsan yapmayın bu işi kardeşim. Çok ağır konuşuyorum. Türkiye'de 'VAR yok' deyin herkes rahat etsin. Bu kadar net bir açı, bu kadar güzel bir açı. Siz bu pozisyonu değerlendirip hakeme izlettiremiyorsanız oturmayın o koltuğa kardeşim."
Haber Videosu: Bünyamin Gezer hakemlere patladı: Aldığınız para haram kardeşim
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Evet sevgili Bünyamin Gezer Futbol baştan aşağı haramlarla çevrili. Hakemler bu haram sistemin bir parçası. Gün gelir Allah'' a hesap verirler. Değer mi bir top için ahiretini yakmaya gerisini onlar düşünsünler. Çünkü biz izler geçeriz maçları.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazık değilmi o yenilgi Malatyayı küme düşürürse bunun sorumlusu kim olacak. Kibirli ukala Fatih terim Aynı şey kendi başlarına gelseydi ne yapardı acaba.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Eline çarpmıyor ki nasil penaltı o?Cevap Yaz Yayından Kaldır