Bundesliga'da tükürüğe 6 maç ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bundesliga'da tükürüğe 6 maç ceza

21.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:19
Bundesliga'da tükürüğe 6 maç ceza

Bundesliga'da maç sırasında rakibinin yüzüne tüküren Borussia Mönchengladbach'ın Fransız oyuncusu Marcus Thuram'a Almanya Futbol Federasyonu tarafından (DFB) 5+1 resmi müsabakadan men ve 40 bin Euro para cezası verdiği açıklandı.

Bundesliga'da maç sırasında rakibinin yüzüne tüküren Borussia Mönchengladbach'ın Fransız oyuncusu Marcus Thuram'a Almanya Futbol Federasyonu tarafından (DFB) 5+1 resmi müsabakadan men ve 40 bin Euro para cezası verdiği açıklandı.

DFB, tükürük skandalı ile Alman futbol kamuoyununda gündem olan Marcus Thuram'a lig ve kupada dahil olmak üzere 5 müsabakadan men cezası ve 21 Aralık 2021 tarihine kadar benzer hatası olması halinde ise +1 maç cezası alması yönünde karar aldı. Fransız forvet oyuncuya ayrıca 40 bin Euro da para cezası verildi.Marcus Thuram, 19 Aralık'ta Borussia Mönchengladbach ile TSG Hoffenheim arasında oynanan maçın 79'uncu dakikasında Hoffenheim oyuncusu Stefan Posch'un yüzüne tükürmüş ve karşılaşmanın hakemi Frank Willenborg tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Borussia Mönchengladbach Kulübü, Fransız oyuncusu Marcus Thuram'ı yıllık maaşından 150 bin euro keserek cezalandırmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Temel ELCİVAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Engin Altay Donald Trump Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin İrem Derici Oktay Kaynarca Seren Serengil Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Samatta Vitor Hugo Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bundesliga'da tükürüğe 6 maç ceza | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 21:30:10. #1.15#
title