Bundesliga'da Bayern Münih üst üste 9. kez şampiyon oldu

Bundesliga'da Dortmund'un Leipzig'i 3-2 yenmesinin ardından Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Alman devi toplamda 31. şampiyonluğuna ulaşırken üst üste 9. kez bu başarıyı tekrarlamış oldu.

Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Leipzig'i 3-2 mağlup etti. Bu maçın sonucuyla Bayern Münih resmen şampiyon oldu.

SANCHO'NUN GOLLERİ ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Dortmund oldu ve 7. dakikada Reus'un golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 2. yarıda da etkisini gösterdi ve 51'de Sancho'nun golü ile skoru 2-0'a getirdi. Leipzig kalesinde 2 gol görmesinin ardından maçta dengeyi sağlamasını bildi ve 63'te Klostermann ve 77'de Olmo'nun golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.Ancak maça damgayı vuran isim İngiliz futbolcu Jadon Sancho oldu ve 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu tayin etti. Bu gol aynı zamanda Bayern'e şampiyonluğu götüren gol olarak da kayda geçti. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 58'e yükseltirken, Leipzig ise 64 puanda kaldı.