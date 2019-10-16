Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı

16.10.2019 11:23

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) kuracağı yeni fabrika için yer arayışında Türkiye'nin en ciddi rakibi olan Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşviki miktarını ikiye katladı.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Bulgaristan'ın eski Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, yeni fabrika için teklif ettikleri devlet teşvikini iki kat artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkent Sofya merkezli Bulgar otomotivciler birliğinin başkanı olan Plevneliyev gazeteye yaptığı açıklamada, "Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk" diye konuştu.

Üzerine demir yolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çeken Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü belirtti.

Plevneliyev, teklifin VW'ye iletildiğini ve henüz bir yanıt almadıklarını söyledi.

VW YÖNETİMİNDE HAREKAT HUZURSUZLUĞU

VW teftiş kurulu üyelerinden Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Stephan Weil, "Suriye'nin kuzeyinden gelen görüntüler korkunç. Volkswagen'ın bu koşullar altında Türkiye'de milyarlık yatırım yapacağını tahayyül edemiyorum" diye konuştu. Eyalet, VW'nin ikinci büyük hissedarı konumunda.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik geçen Çarşamba günü başlattığı askeri operasyon Almanya ve AB tarafından kınanmış, Türkiye'ye yönelik silah satışlarının durdurulması gibi önlemler açıklanmıştı.

Volkswagen dün yaptığı açıklamada Türkiye ile ilgili mevcut gelişmelerin endişeyle izlendiğini ve yatırımla ilgili kararın ertelendiğini bildirmişti. Nihai kararın Ekim ayı başlarında açıklanması bekleniyordu.