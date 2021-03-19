Bülent Uygun, Fatih Terim'e karşı kariyerinde ilk kez galibiyet aldı
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Bülent Uygun, Fatih Terim'e karşı kariyerinde ilk kez galibiyet aldı

19.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:12

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 17 yıl sonra mağlup oldu. Rakibine en son 2004 yılında sahasında kaybeden sarı-kırmızılılar ayrıca 7 yıl sonra sahasında 4 gol yedi. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Uygun da kariyerinde ilk kez Fatih Terim'e karşı galibiyet almış oldu.

Gol düellosuna sahne olan maçta Galatasaray'ı TT Stadı'nda 4-3 mağlup eden Rizespor'da Bülent Uygun, Fatih Terim karşısında ilk galibiyetini alırken sarı kırmızılı takımı da ilk kez deplasmanda yendi.

Sumudica'nın ardından Rizespor'un başına geçen Uygun, ilk galibiyetini Hatayspor'a karşı alırken Galatasaray'ı da mağlup ederek ikide iki yaptı.

17 YIL SONRA G.SARAY'I YENDİ

Ligde 11 maç sonra deplasmanda kazanan Rizespor, 17 yıl sonra İstanbul'da Galatasaray'ı yendi.

Galatasaray ise 7 yıl sonra ligde evinde 4 gol yerken Rizespor, 7 yıl sonra ligde deplasmanda 4 gol atma başarısı gösterdi.

Bülent Uygun, Fatih Terim'e karşı kariyerinde ilk kez galibiyet aldı

BÜLENT UYGUN'LA 2'DE 2 YAPTILAR

Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında göreve başlayan teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çıktığı iki maçı da kazandı.

Ligde geçen hafta evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu hafta da Galatasaray deplasmanından üç puan çıkardı.

Bu haftaya kadar ligin deplasmandaki en az puan toplayan takımı konumundaki Çaykur Rizespor, dış sahada ikinci galibiyetini aldı.

SKODA'DAN MUSLERA'YA ÇİÇEK

Çaykur Rizesporlu futbolcu Milan Skoda, müsabaka öncesinde Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya çiçek verdi.

Süper Lig'de geçen sezon Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Skoda'nın içinde yer aldığı pozisyonda ayağı kırılan Muslera, yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Bülent Uygun, Fatih Terim'e karşı kariyerinde ilk kez galibiyet aldı
Bülent Uygun, Fatih Terim'e karşı kariyerinde ilk kez galibiyet aldı
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